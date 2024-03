Location immobilière : comment se défendre face aux abus des propriétaires trop exigeants ?

Parfois, les propriétaires n'hésitent pas à imposer des conditions parfaitement illégales à leurs locataires. Des aides existent et il y a aussi des solutions pour savoir si votre loyer est trop élevé. Les explications de Jean-Marie Bagayoko.

Nombreux sont les Français qui subissent les affres de la location immobilière. Comment savoir si le loyer est trop élevé ? Comment se défendre face à un propriétaire qui peut être trop exigent ? Aujourd’hui, le marché de la location est tellement tendu sur le territoire que les bailleurs commencent à se sentir puissants. Allant même, parfois, jusqu’à imposer des règles complètement illégales à leurs futurs locataires. Mais comment s’en défaire et s’imposer dans les règles de l’art ? Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des dépôts de garantie abusifs

Les professionnels de l’immobilier ont relevé quelques situations pour le moins… cocasses. Quelques propriétaires ordonnent à leurs locataires, étudiants, de mettre le bail au nom de leurs parents. Toutefois, cette pratique est illégale en plus de ne pas avoir grand intérêt. En effet, les parents qui, bien souvent, sont les garants de l’appartement, ont déjà la lourde responsabilité d’assumer le logement en cas de loyer impayé. Autre situation assez courante ces dernières années : des bailleurs interdisent tout animal de compagnie dans leurs biens. Encore une fois, c’est totalement illégal, puisque votre propriétaire ne peut pas vous imposer un quelconque style de vie.

Face à ces demandes farfelues, les agents immobiliers sont unanimes : ce n’est pas correct. "Les propriétaires demandent des cautions de plus en plus exigeantes, appuie Valentin Masson, agent immobilier. On a aussi fait face à un propriétaire qui voulait louer son logement seulement à un couple marié." Autre exemple ubuesque rapporté par Mélodie Mozet, agente immobilière également : un an de loyer comme dépôt de garantie. Pour resituer la chose, un dépôt de garantie légal aujourd’hui correspond à un voire deux mois de loyer maximum.

Comment se protéger face à ces abus ?

Si votre propriétaire vous interdit d’avoir un animal de compagnie dans votre logement, de fumer ou même d’héberger un proche, même une fois le bail signé, il existe des recours. Juridiquement, vous pouvez faire appel gratuitement à l’Agence départementale d’informations sur le logement (Adil). Si cela ne suffit pas et que vous allez jusqu’au litige, tournez-vous vers la commission de conciliation.

Aussi, pour savoir si votre loyer est trop élevé ou non selon le marché, rendez-vous sur le site pap.fr où vous retrouverez toutes les informations légales correspondantes. Charlie Cailloux, juriste et spécialiste de l’immobilier, rappelle qu’en France, les loyers sont libres, hormis dans 24 grandes villes, telles que Paris, Lyon, Bordeaux ou Montpellier, où les loyers sont plafonnés.