Les boîtes à clés sont très prisées des propriétaires qui proposent leur bien à la location saisonnière. Ces petits boîtiers, dont la qualité varie grandement, ne sont cependant pas infaillibles et peuvent être facilement forcés. Dans certains cas, votre assureur peut juger que la tâche des cambrioleurs a été facilitée et refuser un remboursement.

En quelques années, le marché des meublés touristiques a explosé, en France comme ailleurs. Il a été dopé par le développement des plateformes de location en ligne comme Airbnb. De nombreux propriétaires qui proposent leur bien à la location saisonnière ont recours à des boîtes à clés. Ces boîtiers sécurisés par un code leur évitent d’avoir à être systématiquement présents lorsqu’un locataire arrive. Il suffit de lui communiquer le numéro. Cependant, ce système présente des risques, ce qui peut impacter le niveau de protection de votre assurance.

Fracturer une boîte à clés est loin d’être impossible

Il existe des boîtes à clés pour toutes les bourses, plus ou moins sécurisées. Aucun modèle n’est cependant totalement infaillible. Il n’est d’ailleurs pas difficile de trouver des « tutos » en ligne pour les forcer. Or, un assureur pourrait considérer qu’en laissant un double dans une boîte à clés, vous avez facilité la tâche des cambrioleurs. Peut-il alors refuser de vous indemniser ? La question est délicate. Elle dépendra des modalités du contrat, mais aussi des conditions précises du vol et des éventuelles autres protections.

Quelle assurance en cas d’effraction d’une boîte à clés ?

Un contrat d’assurance habitation prévoit presque toujours une garantie contre le vol avec effraction. En revanche, il peut ne pas couvrir, ou moins bien, les vols sans effraction. Le Code pénal définit dans son article 132-73 l’effraction comme "la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture". Il y assimile aussi l’usage "de clés indûment obtenues". A priori, le forçage d’une boîte à clés répond à cette définition. Il faudra cependant pouvoir prouver que la clé a été volée. Si la boîte n’a pas été abîmée ou que le code a simplement été trouvé, prouver l’effraction risque d’être délicat. Or, en l’absence d’effraction, c’est à l’assuré de démontrer la réalité du vol afin d'être indemnisé.

Surtout, un contrat d’assurance peut tout à fait prévoir des clauses d'exclusion. Elles peuvent préciser que certains comportements de l’assuré font "sauter" la garantie. Or, selon une enquête de 60 Millions de consommateurs publiée en juin, la plupart des contrats sont ambigus sur la question des boîtes à clés.

Que faire pour être assuré malgré la présence d’une boîte à clés ?

Si vous souhaitez installer une boîte à clés pour louer un bien, la première chose à faire est de scrupuleusement consulter votre contrat d’assurance et de contacter votre assureur pour obtenir des précisions sur les éventuelles exclusions de garanties. Il est important de présenter des éléments précis. Le modèle de la boîte, son emplacement, les modalités de communication du code, l’existence d’un système d’alarme ou d’autres protections complémentaires, permettront de savoir si vous êtes couvert et jusqu’à quel montant. L’assureur pourra alors éventuellement vous proposer un contrat plus protecteur, mais logiquement plus cher.