L'accalmie concernant la baisse des prix dans l'immobilier se confirme, selon le dernier baromètre Se Loger / Meilleurs Agents. Pour la première fois depuis deux ans, Paris connaît un peu de répit, précise les deux sites.

L'accalmie se confirme sur le front de l'immobilier. C'est en tout cas ce qui ressort du baromètre Se Loger / Meilleurs Agents, publié ce lundi. Grandes gagnantes de cette tendance : les communes qui ont été les plus fortement touchées par la baisse des prix depuis janvier 2022, comme Bordeaux ou Toulouse.

"Le marché hexagonal a même enregistré une légère hausse (+0,2%) portée notamment par le secteur rural qui a connu un milieu de printemps particulièrement dynamique (+0,9%)", détaille les deux sites. Dans le détail, les villes du Top 10 ont vécu un mois de mai positif (+0,2%) "basculant pour sept d’entre elles dans le vert", selon un communiqué de presse. Toulouse, Strasbourg et Lille ont ainsi vu leurs prix augmenter de +0,2% au cours des trente derniers jours. Nice et Marseille les ont respectivement vus grimper de +0,3% et +0,4%. Quant à Bordeaux et Rennes, elles ont connu la plus forte dynamique avec +0,5% de hausse.

Du répit pour la capitale

"Du côté de celles qui sont restées dans le rouge, la pression baissière tend dans l’ensemble à marquer le pas. Nantes n’a perdu que -0,1% au cours de la même période et Lyon n’a pas bougé (+0%)", précise Se Loger. "À Montpellier, les tarifs ont cependant diminué de -0,7% depuis la publication de notre dernier baromètre, constituant l’une des premières baisses significatives pour cette ville depuis la hausse des taux avec de plus les délais de vente les plus élevés de cette collection de villes en mai 2024."

Quid de la capitale ? "Pour la première fois depuis deux ans, Paris connait un peu de répit", précisent les sites d'immobilier. Concrètement, la spirale baissière dans laquelle s’est engouffrée la capitale depuis janvier 2022 a ralenti en mai : "En janvier 2022, le mètre carré moyen y atteignait les 10.203€ (vs. 9190€ aujourd'hui)".

Du coté des négociations, on observe une légère baisse. "Concrètement, en l’espace de cinq mois, le nombre de logements faisant l’objet d’une négociation n’a quasiment plus évolué", relève Se Loger. Avant de tempérer : c’est toujours quasiment 8 biens vendus sur 10 qui font l’objet d’une négociation dans la capitale et un peu plus de 7 sur 10 dans les zones rurales. En outre, la marge de négociation dont disposaient jusque-là les candidats à l’acquisition tend à se stabiliser. "À Paris plus spécialement, la différence entre le prix affiché et le prix réel d’achat est un peu moins importante qu’il y a encore quelques mois", détaille le site.