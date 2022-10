Airbnb financera les travaux de rénovation énergétique des hôtes jusqu’à 2200 euros

Le partenariat avec Effy permet, outre l'aide financière, de proposer "un accompagnement du projet, de l’estimation des aides (MaPrimeRenov‘, le Certificat d’économies d’énergie, etc.) auxquelles les hôtes ont droit, aux conseils sur les travaux à réaliser jusqu’à leur réalisation et la garantie de leur qualité". Selon Airbnb, 66 % des hôtes déclarent ne pas rénover leur bien pour des questions financières, 20% parce qu’ils manquent d’informations ou se sentent dépassés par les démarches administratives.

Pour bénéficier de ce plan d’hébergement durable, les hôtes sont invités à remplir un premier questionnaire, afin d’obtenir une première estimation du montant des travaux et des aides auxquelles ils ont éventuellement droit. lls sont ensuite contactés par téléphone par un conseiller Effy afin d’évoquer plus en détail leur projet, les offres disponibles et les aides auxquelles ils pourraient être éligibles.