Charente-Maritime : une femme aveugle de 97 ans menacée d'expulsion

L'avocat de presque centenaire, Me François Drageon, a appelé mardi ses confrères de toute la France, sur Facebook, à venir plaider avec lui devant le juge de l'exécution, le 27 juillet, pour obtenir la suspension de la mesure. Une vingtaine d'avocats de Nice, Montpellier ou Nancy notamment ont déjà répondu présent selon lui. "Indispensable, la force publique ! Quel danger peut-elle bien représenter ?", s'exaspère Me Drageon. "C'est une réfugiée du franquisme. Elle est arrivée en France il y a quatre-vingts ans, occupe depuis soixante ans cette maison à La Rochelle et on va l'expulser sans autre solution que d'appeler le 115. C'est une condamnation à mort", dénonce-t-il encore.