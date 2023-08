Logement : le marché des locations se grippe

Alors, dès qu’un bien est mis sur le marché, il s’arrache. “Cet appartement-là, on l’a en location depuis hier soir et c’est un bien qui sera loué dans les 48 heures”, montre Muhacir Arslan, gérant de l’agence immobilière Guy Hoquet, à Reims. Et s’il y a moins de logements disponibles, c’est aussi à cause d’une nouvelle loi. Depuis le début de l’année, il est interdit de louer des biens trop énergivores. “On a pas mal d’appartements qu’on n’a plus la possibilité de louer. Le but est d’amener les futurs locataires dans des appartements qui ne consomment pas énormément d’énergie”, explique Muhacir Arslan.

En France, le nombre d’offres de logements à louer a baissé de près de 30% ces deux dernières années.