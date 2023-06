Logement : tout comprendre à la crise qui touche le secteur

Tout d'abord, le secteur du logement neuf est à la peine. Beaucoup moins de permis de construire sont délivrés ces derniers mois, entre 30.000 et 35.000 contre autour de 40.000 avant la pandémie de Covid-19. "Le neuf, c'est vraiment celui qui souffre le plus aujourd'hui, parce qu'il est contrarié dans tout son encours de production", observe Charles Marinakis, président de Century 21 France, auprès de l'AFP.

Pour quelles raisons ? Les promoteurs sont pris en étau entre la réduction du pouvoir d'achat des acquéreurs et la flambée des coûts de construction. Selon la Fédération française du bâtiment (FFB), les prix des matériaux ont augmenté de 15% en 2022 à cause de la guerre en Ukraine, alors qu'en 2021 ils avaient déjà pris 15% à cause de la pandémie. "Ça perturbe la logique des chantiers conçus dans le monde d'avant", vus comme rentables à l'époque et désormais trop chers, analyse Marc Oppenheim, directeur général de Crédit Agricole Immobilier.