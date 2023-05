Logement : quand les employeurs deviennent constructeurs

Démissions, refus de postes… Le service des ressources humaines a de plus en plus de difficultés à recruter. Sur une cinquantaine de personnes embauchées l’an dernier, entre 20 et 30 ne sont pas restés faute de logement sur le secteur. Le patron a donc décidé de faire construire un lotissement sur un terrain qu’il vient d’acheter à la municipalité. "La demande était que Beignon s’en occupe, mais Beignon a dit ‘on n’a pas les moyens’, et comme nous, on est quand même un peu pris par le temps parce qu’on a des salariés qui nous demandent tout de suite ‘est-ce qu’on peut avoir une maison ou un appartement’, on va prendre le lead et on va conduire le projet", explique Dominique Lamballe, PDG de Fenêtres, portes et volets Fenêtréa.

Car la mairie l’assume : elle est incapable de porter un tel projet. "Nous, on n’a pas les reins assez solides pour investir. On a fait quand même un effort, nous nous sommes mis d’accord sur un prix de vente. On est à 32 euros le mètre carré", déclare Sylvie Hourmand, maire (sans étiquette) de Beignon. Au lieu de 48. Une ristourne de près de 30%. Si tout se passe bien, dans deux ans, une quarantaine de logements seront construits.