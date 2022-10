En HLM, la transmission du bail est automatique

Or, pour la Cour de cassation, le locataire n'a pas à saisir la justice pour faire reconnaître son droit de demeurer dans les lieux. "Il est nouveau titulaire du bail par le seul effet de la loi de 1989 qui s'applique à tous les logements et régit les relations entre propriétaires et locataires. Par la suite, il faudra vérifier s'il pouvait se maintenir dans les lieux", énoncent les juges.

Ce transfert automatique du bail ne se réalise que si le nouveau titulaire remplit les conditions d'attribution et si le logement est adapté à la taille du ménage. Pour se maintenir dans les lieux, ce nouveau locataire devra ainsi prouver qu'il remplit les conditions de ressources. Attention, plusieurs personnes peuvent prétendre récupérer ce logement après le décès. S'il y a plusieurs demandes, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, dont dépend le logement, rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.