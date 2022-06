Logements sociaux : vérifie-t-on au fil des ans que les locataires ne dépassent pas les plafonds de revenus ?

Dans ses interventions, Jérôme Lambert a bien précisé avoir occupé durant plus de deux décennies un logement intermédiaire. Ce type d'habitat propose des loyers modérés et plafonnés (10 à 15% en dessous de ceux du parc privé), de quoi rappeler le principe de fonctionnement du logement social. Et ce d'autant plus que l'accès aux logements intermédiaires s'opère sous conditions de ressources. À titre d'information, les logements intermédiaires (de type PLI ou PLS) sont accessibles en fonction de la région à des personnes seules gagnant au maximum de 27.481 euros à 39.363 euros (tous les plafonds, selon la composition des ménages, sont détaillés ici)

Si des similitudes entre logements sociaux et intermédiaires existent bel et bien, les règles qui les encadrent varient très largement. Un bailleur, sollicité par TF1info, note que l'on "ne peut pas enquêter sur les habitants du parc intermédiaire ni revérifier leurs revenus après l’attribution. On peut le regretter, mais c’est la loi." Si un locataire multiplie ses revenus au fil des ans, il est ainsi libre de rester dans le logement qui lui a été attribué alors qu'il gagnait moins que les limites fixées par la législation. "Concernant l’éventuelle restitution du logement, c’est un peu à la bonne grâce du locataire et à son éthique", nous indique-t-on par ailleurs.