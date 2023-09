HLM : la construction de logements sociaux pourrait chuter à l'avenir

La construction de HLM en chute libre dans les prochaines décennies ? C'est ce que prédit une étude prospective de la Banque des territoires, publiée ce jeudi. Selon ses conclusions, la construction de HLM, passée depuis 2020 sous la barre des 100.000 logements par an, devrait continuer de ralentir pour se stabiliser à une moyenne de 66.000 nouveaux logements annuels à partir de 2030. Concrètement, les bailleurs sociaux sont pris entre leurs obligations de rénovation et une dette croissante. Ces derniers n'auront donc pas les moyens de rénover et en même temps de construire de nouveaux HLM.

Or, poussés par l'interdiction progressive de louer les logements les plus énergivores, les bailleurs sociaux devront donner la priorité à la rénovation. Les réhabilitations de logements atteindraient un pic à 125.000 logements par an en 2025 et 2026, puis reflueraient, pour atteindre 90.000 par an sur la période 2031-2061, selon l'étude la Banque des territoires.