Ma demande de crédit immobilier a été refusée car je n'ai pas d'apport personnel, est-ce légal ? Le 20H vous répond

Un artisan doit refaire ma toiture, j'ai versé des arrhes et depuis, plus de nouvelle. Que faire ?

Déjà ce qu’il faut savoir, c’est que légalement, cet artisan a 30 jours pour commencer les travaux à compter de la signature du bon de commande. C’est l’article L216-1 du code de la consommation. Passé ce délai, vous êtes en droit de le mettre en demeure. "Faites-le par courrier recommandé, conseille Caroline Laverdet, avocate en droit de la consommation pour le cabinet Laverdet Avocat. Ça met la pression à l'artisan et c’est une preuve matérielle en cas de litige !".

Justement, si rien ne se passe, que faire ? Vous pouvez demander de l’aide dans une Maison de justice et du droit, il y en a partout sur le territoire. "Beaucoup d’administrés l’ignorent, mais ce service public gratuit permet d’être accompagné par des professionnels du droit en cas de litige", poursuit l’avocate.

Autre option gratuite : contacter le Médiateur de la consommation, un autre service public méconnu. "Vous trouverez ses coordonnées dans le contrat que vous avez signé avec l'artisan, cela doit obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente", explique Marc-Antoine Picquier, avocat spécialisé en concurrence, distribution et consommation pour le cabinet August Debouzy. Ce Médiateur va vous aider à régler le problème à l’amiable. "Si vous pouvez éviter d’aller devant les tribunaux, faîtes-le. Les procédures sont longues, ça se compte en années, et ça ne permet pas toujours d’obtenir gain de cause", conclut Marc-Antoine Picquier.

Je veux faire isoler ma maison. Faut-il demander un permis de construire ?

Non, "parce qu’en soi vous ne construisez rien !", tranche Franck Billeau, directeur de Réseau Eco Habitat, qui accompagne les foyers modestes dans leurs travaux de rénovation thermique. "En revanche, vous allez nécessairement modifier la façade de votre maison si vous refaites l’isolation par l’extérieur". Par exemple, changement de la couleur de l’enduit, revêtement en bois.

Cela implique de remplir une déclaration préalable de travaux et de la déposer en mairie avant le début des travaux. La commune doit pouvoir vérifier que votre projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. "Le délai d’instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt, deux mois dans un secteur protégé, car l’architecte des Bâtiments de France doit aussi être consulté", explique-t-on à la mairie de Mulhouse. Si votre demande est exaucée, vous avez trois ans pour procéder aux travaux. Au-delà, il faudra remplir une nouvelle déclaration.