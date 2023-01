Ma maison week-end : le retour en force du papier peint

Le papier peint n'est plus ringard, il est à la mode. Alexandra en vend depuis sept ans. Elle dessine elle-même la plupart de ses collections. La tendance est au vert, couleur de la nature, dans le salon. Un peu plus loin à Paris, dans son atelier, une imprimante numérique gigantesque. Elle permet de fournir du papier peint sur mesure, adapté à la taille de votre mur. Un mètre carré coûte entre 70 et 100 euros. À ce prix-là, vous pouvez aussi choisir aussi la matière.