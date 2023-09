Maison autonome : peut-on vivre sans facture d'eau ni d’électricité ?

Toutes ces installations, pour être efficaces, ne peuvent pas s’adapter à toutes les maisons. Le lieu doit bénéficier à la fois de soleil, de pluie et de vent. La surface et l’orientation du toit joueront sur la production photovoltaïque, et la taille du terrain permettra d’installer des cuves ou une éolienne et, d’avoir accès à du bois de chauffage.

Surtout, une maison autonome doit être très peu énergivore. Ce qui nécessite une excellente isolation, des toilettes sèches, une circulation d’air bien pensée, et plus généralement un comportement économique au quotidien. Il est donc difficilement envisageable de rendre un bien existant autonome. Une telle maison doit être construite. Par ailleurs, le propriétaire doit entretenir l’ensemble du matériel, et ne pourra se rabattre sur le réseau en cas de panne. Il doit également stocker suffisamment d’énergie pour faire face aux périodes sans ensoleillement ni vent.

La maison autonome a donc un coût et des contraintes importantes. Néanmoins, il est possible de mettre en place les mêmes technologies tout en étant raccordé au réseau. On parle alors de maison passive ou d’autoconsommation. L’idée est de ne payer que le surplus d’énergie et d’eau nécessaire. Il est également possible de revendre une partie de son électricité.