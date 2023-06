Maison ou appartement : que recherchent les nouveaux propriétaires en 2023 ?

Jardin, terrasse, balcon : que ce soit pour une maison ou dans un appartement, la présence d’un espace extérieur influence le choix de 54 % des sondés. Un critère devenu important depuis la pandémie de Covid-19 et les confinements difficiles à vivre pour les Français privés d’extérieur.

"Les envies d'extérieur et de luminosité sont plus fortes depuis la crise du Covid et les confinements successifs", confirme Brice Cardi, président du réseau L'Adresse dans un rapport publié début mai.