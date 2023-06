Malfaçons : un copropriétaire mécontent de travaux n’a pas toujours le droit de se plaindre

Les parties communes d'un bâtiment correspondent à un terrain en indivision entre les membres de la copropriété. Les copropriétaires bénéficient d'un droit de jouissance qui leur permet de circuler sur ces parties et de les utiliser. Attention, elles peuvent être générales en concernant l’ensemble des occupants, ou spéciales et ne relever que d'un petit groupe de copropriétaires. En principe, le règlement de copropriété précise les parties communes. En général, la loi indique qu’il s’agit du gros œuvre du bien (toit, murs, toiture), des voies d’accès, des couloirs et escaliers, des réseaux d’eau et d’électricité, des gaines et têtes de cheminées, des jardins, terrasses et cours non-privatifs et des équipements communs (chaudière, ascenseur). En cas de malfaçons après des travaux, difficile pour un ou plusieurs copropriétaires de contester sans l’appui du syndicat de copropriétaires, considère la Cour de cassation.

Des copropriétaires d’un immeuble à construire constatent des malfaçons après des travaux. Certains d’entre eux décident de les contester en justice. Ils soutiennent qu'ils se sont tous engagés, avec un intérêt commun, dans une opération globale de construction d'une résidence. Ils expliquent que les erreurs de construction, empêchant l'exploitation locative, causent par répercussion un préjudice personnel à chacun, différent de celui de la communauté.