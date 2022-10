MaPrimeAdapt’ : l’aide publique pour adapter les logements face au vieillissement lancée en 2024

Sur le même modèle que MaPrimeRénov’ pour l’aide à la rénovation énergétique, MaPrimeAdapt’ va centraliser les aides à l’adaptation des logements afin de les rendre plus lisibles et accessibles. Cible évoquée ? "Nos citoyens âgés de 70 ans et plus, aux revenus modestes et très modestes, dans une logique préventive et sans condition" de perte d’autonomie, a précisé le ministre délégué. "Et avec une aide incitative pour réduire le plus possible le reste à charge."