Mon propriétaire peut-il augmenter mon loyer du jour au lendemain ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liée tout au long de la semaine au pouvoir d'achat, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je suis locataire de mon logement, mon propriétaire peut-il augmenter mon loyer du jour au lendemain ?

Oui, c’est possible une fois par an, à condition que votre bail le prévoie et que votre propriétaire applique l’indice de référence des loyers pour calculer cette hausse. "Cet indice est encadré par la loi. Il prend en compte la variation des prix à la consommation", précise David Rodrigues, responsable juridique à l’association CLCV. Conséquence de l’inflation galopante, il indice s’est envolé ces derniers mois : 0,83% en octobre 2021, 2,48% en avril 2022 et 3,6% en juillet dernier.

La loi pour la protection du pouvoir d’achat, votée le 16 août dernier, entend contenir cette hausse, au moins temporairement. Jusqu’au 30 juin 2023, cet indice sera plafonné à 3,5%. Ce qui revient de fait à bloquer les augmentations de loyer. "Selon nos projections, il aurait dû atteindre 5,5% en octobre prochain. Voilà pourquoi nous avons décidé de le plafonner", explique-t-on au cabinet d’Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement. La mesure prendra effet dès le 15 octobre 2022, avec la publication du nouvel indice de référence des loyers. "Elle n’est pas rétroactive".

Quid des charges ? "Leur revalorisation n’est pas bloquée. Et compte tenu de l’inflation, elles risquent de fortement augmenter", s’inquiète David Rodrigues. "Ces charges doivent être régularisées au moins une fois par an", peut-on lire sur le site du service public, qui détaille également dans quelles conditions.