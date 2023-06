Opération Wuambushu à Mayotte : Darmanin promet la destruction de "1250" logements insalubres d'ici fin 2023

Un nouvel objectif. Ce dimanche 25 juin, le ministre de l'Intérieur a déclaré avoir revu à la hausse son objectif de destructions de logements insalubres sur l'île de Mayotte. "Il y aura eu grosso modo 1250 (destructions) d'ici la fin de l'année", a affirmé Gérald Darmanin. Un chiffre revu à la hausse alors qu'il avait évoqué ce vendredi 1000 destructions, dans une interview accordée au journal Le Figaro.

Actuellement en déplacement sur l'archipel avec les ministres délégués au Logement et aux Outres-mers, le ministre de l'Intérieur ne cesse de défendre le bilan de l'opération gouvernemental Wuambushu, notamment sur Twitter. Lancée le 24 avril dernier, cette intervention sur deux mois devait permettre de lutter efficacement contre la criminalité, l'immigration irrégulière et les habitats insalubres. Aujourd'hui toujours en cours, les résultats de cette opération sont modestes selon les collectifs et élus locaux. Les destructions de maisons en tôles dans les bidonvilles ont pris beaucoup de retard sur le planning initial.