Audit énergétique obligatoire au 1er avril : trois questions pour comprendre ce nouveau dispositif

L'audit doit fournir des informations plus précises qu'un DPE : un état des lieux détaillé de la performance énergétique et environnemental du logement, faire des propositions de travaux avec différents scénarios dont l'un doit correspondre à une rénovation globale ainsi qu'une évaluation du coût de ces travaux et indiquer les aides financières pouvant être mobilisées.