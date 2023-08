Travaux d’isolation : ces aides dont vous pouvez bénéficier

La plus importante est MaPrimeRenov’. Ce dispositif vise à assister financièrement et administrativement les personnes se lançant dans des rénovations énergétiques de leur logement. Son montant est très variable puisqu’il dépend du niveau de revenus du ménage, mais aussi de l’impact réel des travaux sur la consommation, autant que de leur montant.

Il est possible de cumuler MaPrimeRenov’ avec le dispositif « Coup de pouce économies d’énergie ». Celui-ci se divise en plusieurs primes dont une est consacrée à l’isolation. Elle concerne les interventions sur les combles, les toitures et les planchers bas. Son montant est fixé à 10 euros par mètre carré d’isolant posé, chiffre porté à 12 euros pour les ménages modestes. Ce seuil dépend des revenus, de la composition du foyer, et n’est pas le même en Île-de-France que dans les autres régions.

On peut également citer parmi ces aides les chèques énergie. Généralisés en 2018 pour remplacer les tarifs sociaux de l'énergie, ils ont été assez largement utilisés au cours des dernières années face aux crises. Ils sont destinés à payer les factures, mais peuvent aussi servir à financer des travaux limitant la consommation d’énergie. Leur montant reste assez modeste en comparaison des frais (entre 48 euros et 277 euros), mais reste bienvenu.