Peut-on mettre une partie de son logement en location ?

Lorsque l’on loue une chambre de son logement en tant que résidence principale du locataire, il est nécessaire de conclure un bail. Cela signifie notamment que le locataire ne pourra être congédié avant la fin de la période prévue, sauf dans le cadre d’une procédure d’expulsion (souvent longue) ou d’un péril pour le propriétaire. La durée du bail de location meublée est légalement fixée à un an. Il est toutefois possible de conclure des contrats spécifiques plus adaptés.

La location d’une chambre chez l’habitant peut être particulièrement adaptée aux étudiants qui ont peu de moyens. Dans ce cas, il sera possible d’opter pour un bail étudiant d’une durée de neuf mois. Cela peut aussi permettre de proposer son logement en location saisonnière l’été pour générer d’autres revenus. Il existe également un "bail mobilité", particulièrement pratique pour les propriétaires cherchant des revenus complémentaires sans pour autant héberger un tiers toute l’année. Non-renouvelable, il peut être conclu pour 1 à 10 mois. Le locataire doit justifier d’une situation professionnelle particulière compatible avec un bail aussi court (étudiant, stagiaire, apprenti, professionnel en mission, travailleur saisonnier…). À noter que des règles particulières concernant le calcul du loyer s’appliquent dans certaines communautés de communes ou en zones tendues.

Enfin, il existe depuis quelques années un bail intergénérationnel. Celui-ci ne peut être conclu un propriétaire de plus de 60 ans et un locataire de moins de 30 ans. Le loyer sera alors largement inférieur au prix du marché. En contrepartie, le locataire s’engage à rendre de menus services. Cela peut simplement être de passer un peu de temps avec la personne âgée, de sortir les poubelles, de faire quelques courses… L’objectif est bien plus de nature sociale et solidaire que mercantile.