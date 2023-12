Pinel : cinq villes où il est intéressant d’investir avec le nouveau zonage

Une soixantaine de villes ont été reclassées début octobre en zone A Pinel. Le reclassement de ces villes permet aux acquéreurs bailleurs de disposer d’une défiscalisation plus intéressante. Dans ces villes, le plafond des loyers est revu à la hausse.

Le gouvernement vient de revoir le zonage Pinel, qui répartit le territoire selon le niveau de tension du marché immobilier local. Plus de 200 communes ont été reclassées par un arrêté du 2 octobre 2023, parmi lesquelles 63 villes. Certaines deviennent donc plus attractives à l’achat, puisqu’elles passent d’une classification B2 ou C, à celle d’une zone tendue, c’est-à-dire A, A bis ou B1. Voici cinq villes où il devient intéressant d’investir dans des logements destinés à la location.

1-Toulouse

Que ce soit pour les étudiants ou les professionnels, Toulouse voit son attractivité grossir d’année en année. La ville rose dispose de beaucoup d’universités mais aussi d’une agglomération qui se développe au fil du temps, notamment grâce à son secteur aérospatial. Toulouse est depuis peu classée en zone A, permettant ainsi aux acquéreurs de bénéficier de nombreux avantages à l’achat. Les particuliers qui souhaitent acheter un logement neuf destiné à la location peuvent désormais prétendre à une réduction de leur impôt sur le revenu, comme l’explique le ministère de l’Economie sur son site. Le plafond des loyers est fixé à 13,56€/m2.

2-Bordeaux

A deux heures de Paris en train, Bordeaux ne cesse d’attirer de plus en plus de Français. Elle fait donc partie des secteurs géographiques à forte demande locative et dispose de nombreux programmes immobiliers neufs. La demande de location est telle que le risque de vacance est très faible, selon le site Loi Pinel. Avec le passage de Bordeaux de la zone B1 à la zone A, le plafond de loyers est ainsi revu à la hausse et s’élève à 13,56€/m2.

3-La Rochelle

La Rochelle se voit elle aussi reclassée en zone A Pinel. Des Français se sont laissés séduire par l’attrait de la mer et les étudiants s’y font aussi de plus en plus nombreux à mesure que les années passent. La ville a gagné plus de 2 000 habitants entre 2019 et 2020, selon les chiffres de l’Insee. Son attrait touristique fait d’elle une ville où il est de plus en plus difficile de se loger. Comme pour les autres villes passant d’un classement en zone B1 la zone A, le prix des loyers y est désormais fixé à 13,56€/m2 au maximum.

4-Strasbourg

Sa proximité avec l’Allemagne la rend de plus en plus attractive à tel point qu’il devient difficile de s’y loger. Strasbourg passe en effet en zone A, permettant aux acquéreurs Pinel de bénéficier d’une défiscalisation intéressante. Selon la durée de la location opérée après l’achat, il est possible d’obtenir une réduction d’impôt allant de 12 à 21 %. Le plafond de loyer s’établit à 13,56€/m2.

5-Lyon

Lyon ne cesse de prouver son attractivité au fil des années. Deuxième métropole française, elle jouit aussi de sa proximité avec l’Allemagne et l’Italie. Elle attire de plus en plus de monde et les bailleurs y construisent des programmes neufs. A noter que la totalité des arrondissements de Lyon sont éligibles au dispositif de défiscalisation, un avantage pour les acquéreurs. Le loyer pratiqué par un propriétaire bailleur Pinel s’élève au maximum à 13,56€/m2.