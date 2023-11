Pourquoi les charges de copropriété continuent d’exploser ?

Énergie, entretien, assurance, travaux… Les charges pesant sur les immeubles en copropriété touchent des plus hauts historiques. L’inflation alourdit les dépenses dans tous les domaines. Résultat, de plus en plus de copropriétaires se retrouvent en difficulté et les taux d’impayés se multiplient.

+3,89 %. Il s’agit, selon l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC), de l’augmentation moyenne des charges de copropriété en 2021. En Île-de-France, ce bond franchit la barre des 4,7 %. La même source affirme que les dépenses des copropriétaires ont augmenté de 50 % en 10 ans. Les prévisions de l’observatoire de l’ARC pour 2023 n’offrent aucun bol d’air : +6,39 % pour les copropriétés chauffées individuellement, tandis que celles munies d’un chauffage collectif au gaz pâtissent d’une flambée spectaculaire de plus de 30 %.

Résultat, sur l’année 2021, un copropriétaire a déboursé en moyenne 45,40 € par m². Un appartement de 60 m² aura donc coûté plus de 2 750 € de charges. Ces dépenses annuelles, collectivement payées par l’ensemble des copropriétaires, correspondent aux frais d’entretien et de conservation de l’immeuble (maintenance de l’ascenseur, entretien de la cage d’escalier, des espaces verts et des parties communes), l’énergie (chauffage et électricité des communs) et les coûts d’administration (honoraires du syndic et assurances).

Pour rappel, le montant des charges de copropriété dépend des besoins de l’immeuble (travaux de réfection), des services apportés aux copropriétaires (gardiennage), du nombre de lots dont vous disposez (garage, cave) et de la part (nombre de tantièmes) que vous possédez. Notez que leur répartition est reportée dans l’État Descriptif de Division (EDD) votée en assemblée générale des copropriétaires. Impossible d’y échapper.

Des surcoûts excessifs et des dérives

Emile Hagège, Directeur Général de l’ARC, assure que les charges courantes tirent la flambée des dépenses. "Les contrats d’entretien (ascenseur, ménage, etc.), les assurances multirisques (+10 % en moyenne) et les honoraires des syndics n’en finissent plus de grimper. C’est souvent subtil : ils vous présentent facialement des contrats de base et ensuite, ils vous collent une rafale d’honoraires privatifs et complémentaires. C’est comme si vous achetiez une imprimante pas chère, mais que le fabricant se rattrape en vous faisant payer des cartouches d’impression hors de prix." Les associations de consommateurs et de défense des copropriétaires dénoncent depuis plusieurs années des abus. Emile Hagège prend l’exemple des mises en demeure d’impayés : "Les syndics envoient des recommandés au copropriétaire qui ne paye plus et qu’ils facturent à la copropriété jusqu’à 120 €. D’autres facturent des heures supplémentaires injustifiées à l’organisation d’une assemblée générale."

Depuis deux ans, l’inflation impacte surtout les factures d’énergie des copropriétés. Si le bouclier tarifaire, mis en place par l’État fin 2021, a limité la progression des prix de l’électricité et du gaz de 15 %, le gouvernement a décidé de cesser de l’appliquer depuis juillet 2023. Or, ce bouclier n’a pas immédiatement protégé les immeubles. Beaucoup ont continué à payer conformément aux avances de trésorerie prévues par leurs contrats de fourniture d’énergie. L’an dernier, les copropriétés chauffées au gaz ont ainsi subi une majoration de 19,54 % de leurs charges. L’ARC affirme que certains immeubles ont même dû faire face à une multiplication par sept du prix de ce combustible.

Autre point de friction, les travaux de rénovation énergétique. Le ministère de la Transition écologique évalue à 1,9 million le nombre d’appartements considérés comme des passoires énergétiques (DPE F ou G), soit environ 12 % du parc d’immeubles. Autant de logements que les propriétaires ne pourront bientôt ni louer ni vendre. Or, seuls des travaux globaux dans l’immeuble bonifient la performance énergétique des appartements. Les DPE collectifs, l’isolation des combles et des murs extérieurs, la pose de panneaux solaires et plus généralement la mise en place de plan Pluriannuel de Travaux (PPT) se multiplient. Problème, le secteur de la construction souffre de l’escalade des prix des matières premières. Résultats, les prestataires répercutent ces hausses dans les charges via des clauses d’augmentation automatique prévues dans les contrats. Selon l’ARC, les travaux d’entretien ou exceptionnels représentent en moyenne un surcoût de 35 % sur les frais courants déjà réglés. Emile Hagège rappelle que les syndics perçoivent en plus des honoraires de suivi de travaux : "Plus les travaux sont chers, plus les coûts augmentent", regrette le directeur général de l’association.

Des impayés préoccupants

Résultat, les copropriétaires sont incités à voter de lourds travaux en assemblée générale. "Dans de nombreux immeubles, ces travaux très coûteux débutent et s’arrêtent rapidement pour limiter les surcoûts. C’est souvent comme ça que les immeubles font face aux impayés. Ensuite, les copropriétés peuvent rapidement se retrouver en difficulté, voire en redressement judiciaire", décrit Emile Hagège

Dans son dernier rapport, L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) enregistre une hausse de 44 % de copropriétés ayant plus de 31 % de charges impayées. "Cela représente 40 000 nouveaux immeubles, portant le total à 130 000 copropriétés avec autant de charges impayées", commente l’étude.

L’ARC constate que les tensions se font partout croissantes. L’association recommande aux copropriétaires de réaliser un audit des contrats en cours, vérifier s’ils sont réellement exécutés avant de les mettre en concurrence. L’association en appelle à l’État à qui il réclame un "Grenelle" de la copropriété. Objectif, remettre à plat la gestion des copropriétés : "Il faut questionner la responsabilité des copropriétaires dans l’entretien de leur immeuble et l’amortissement des équipements collectifs, les possibilités de substitution du conseil syndical, les conditions de travail et de formation des gestionnaires de copropriété ou encore la mise en place de sanctions à l’égard des syndics professionnels qui commettent des fautes".