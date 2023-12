Pourquoi renégocier son crédit immobilier malgré la hausse des taux ?

Les taux ont atteint fin 2023 un niveau record depuis 2010. Dans cette situation, renégocier son crédit ne semble donc pas logique. D’autres leviers permettent pourtant d’en faire diminuer le coût ou l’adapter à vos besoins.

Un crédit est généralement un engagement sur plusieurs années, contracté à taux fixe. Autrement dit, le montant à rembourser chaque mois ne changera pas même si les taux évolueront forcément au fil du temps. Il est possible de renégocier ces conditions auprès de l’organisme prêteur. Lorsque les taux baissent significativement, celui-ci aura tout intérêt à faire un geste. Dans le cas contraire, l’emprunteur pourrait solliciter un concurrent pour racheter ses crédits à de meilleures conditions. Mais lorsque les taux augmentent, l’opération perd de son intérêt, du moins en partie.

Les taux ne sont pas le seul élément de négociation

Selon la Banque de France, les crédits sur dix ans et plus se négociaient, au cours des trois derniers mois, au-delà de 4,2 %. Un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2010. Renégocier un crédit en cours ne paraît donc pas avoir de sens. Même ceux qui ont acheté au plus haut ont probablement profité du niveau historiquement bas entre 2017 et 2022 pour le faire. Toutefois, d’autres éléments peuvent inciter à renégocier son crédit.

Vous pouvez demander à augmenter ou à baisser vos mensualités. Si vous vous rendez compte que les paiements deviennent trop importants suite à une évolution de votre situation, il est possible de demander l’allongement du crédit contre une réduction des mensualités. Toutefois, il faut bien avoir en tête que cela augmentera son coût total. Par ailleurs, les banques ne peuvent proposer des crédits sur une durée supérieure à 25 ans, sauf pour un quota de dossiers parmi les plus solides. Si au contraire vos revenus ont augmenté, il peut être intéressant de demander une hausse des mensualités. À long terme, cela permettra de faire des économies.

Comment renégocier son crédit ?

Renégocier sera assez aisé si vous avez opté pour un crédit modulable. Il fixe des conditions dans lesquelles les mensualités peuvent être modifiées ou même le crédit soldé. Cette modularité est cependant encadrée, par exemple par des taux maximum et minimum, ou encore un délai de carence.

Si vous avez opté pour un crédit classique à taux fixe, les choses sont plus complexes, mais la renégociation reste possible. La banque peut bien sûr refuser. Il est donc recommandé de se présenter avec un dossier et un argumentaire solides. Il est décisif d’avoir fait le tour des offres de la concurrence en matière de rachat et de regroupement de crédit, afin d’avoir des chiffres à opposer à votre banquier. On peut également renégocier le prix, parfois important, de l’assurance emprunteur. Les règles en la matière ont en effet évolué ces dernières années de façon favorable au consommateur. La banque risque d’exiger des frais de modification. Toutefois, ils peuvent être assez faibles au regard du coût total d’un crédit et de l’économie réalisée.