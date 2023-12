Pourquoi vous devriez installer des croix de chaînage sur votre maison si vous avez des fissures

Particulièrement efficace pour limiter la progression d’une fissure, la croix de chaînage se pose directement sur la structure du logement, qu’il soit ancien ou plus récent. Composée de tirants métalliques qui traversent les murs, cette installation se présente sous la forme d’un X. Il est recommandé de faire poser des croix de chaînage par des professionnels du bâtiment pour s’assurer de son efficacité.

Si vous vivez sur un terrain argileux touché par l'assèchement des sols, vous avez peut-être remarqué l’apparition de fissures sur les murs de votre maison. Afin de limiter leur expansion et éviter le risque d’écroulement précoce de votre logement, découvrez l'intérêt des croix de chaînage, un outil de maçonnerie très utilisé pour solidifier un bâtiment et prolonger sa durée de vie.

Qu’est-ce qu’une croix de chaînage ?

Aussi appelées clés de tirants, les croix de chaînage sont utilisées en maçonnerie pour limiter la progression d’une fissure dans les murs d’un logement ou même l’affaiblissement généralisé d’une construction. Bien qu’elle ne répare pas le problème initial, cette installation en forme de X (de forme similaire à la croix de Saint-André) est utile pour consolider la structure du bâtiment, en particulier dans les anciennes bâtisses.

Elle fonctionne sur le principe de déplacement des forces. Avec sa forme particulière et la présence de tirants métalliques qui traversent les murs, la croix de chaînage maintient la structure telle quelle plus longtemps en renforçant ses fondations. Elle évite également le développement des fissures murales.

Grâce à cette technique, on peut donc prolonger la durée de vie d’une construction, mais aussi solidifier un simple pan de mur ou encore une cheminée dont le conduit s'affaisse.

Comment installer une croix de chaînage ?

Vous avez besoin d'installer une croix de chaînage ? Voici le mode d’emploi à suivre. Commencez par percer des trous puis faites-y passer les tirants. Serrez les écrous, mais attention à la tension : elle doit être suffisamment importante pour agir sur la structure, mais si elle est trop intense, elle risque d’abîmer la construction. Afin de s’assurer de l'efficacité de l’installation, on vous recommande de vous tourner vers un professionnel agréé. Plus expérimenté et mieux équipé, un expert vous fera gagner en sérénité. Attention : en cas de mauvaise installation ou de positionnement inexact, les croix de chaînage perdent en intérêt et seront sans effet sur la limitation de l'apparition des fissures dans votre domicile.