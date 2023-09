Pourquoi vous ne devriez pas laisser pas votre voisin dépasser ses limites de parcelle

Dans les prétoires, les histoires de voisinage font couler beaucoup d’encre. Le bornage des terrains crispe particulièrement les propriétaires mitoyens : des haies qui dépassent, des murets qui gâchent la vue, des feuilles de l’arbre du voisin qui bouchent les canalisations, etc. La Cour de cassation juge cette fois qu’un voisin qui s’étale pendant plus de trente ans peut s’approprier ce terrain qui ne lui appartient pas.

Un voisin expansionniste se voit condamné par une Cour d’appel. La justice le considère de mauvaise foi "ayant parfaitement conscience qu'il utilisait le terrain d'autrui". La victime de ce dépassement de limite s’appuie sur un procès-verbal de bornage, signé trente ans plus tôt, dressé par un géomètre selon une procédure amiable. Il avait précisément délimité les parcelles de chacun.

Ce voisin savait donc parfaitement qu'il utilisait comme parking pour sa voiture une partie du terrain mitoyen qui ne lui appartenait pas. "Sa possession sur ce terrain était donc équivoque et elle ne se faisait pas, comme l'exige la loi pour devenir propriétaire au bout de trente ans, de façon paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire", affirme la victime.