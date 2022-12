Pouvoir d'achat immobilier : les Français ont perdu près de 20 m² depuis 1999

Si le pouvoir d'achat immobilier a baissé en vingt ans, la situation reste donc plus favorable aujourd'hui qu'à la fin des années 2000. Une tendance qui se vérifie dans la plupart des villes étudiées. Ainsi, à Saint-Etienne, un emprunteur a perdu 11 m² cette année par rapport à 2021, mais en a gagné 23 par rapport à 2012. Même constat au Havre ou à Marseille, où l'emprunteur perd 5 m² sur un an, mais en gagne respectivement 5 et 1 sur dix ans.

Pour 2023, les professionnels anticipent un marché plus homogène, notamment sur un plan géographique et un ralentissement des prix, après deux années exceptionnelles marquées par la crise du Covid-19. Reste que certains facteurs, comme l'augmentation du taux d'emprunt, ou la baisse du pouvoir d'achat global, peuvent encore altérer ces prévisions. "Sur le moyen terme, nous restons prudents dans nos prévisions, la situation macro-économique et le contexte géopolitique demeurant incertains. Dans un contexte de sobriété énergétique, la qualité des biens vendus pourrait avoir un impact grandissant sur les prix" avertissent les notaires.