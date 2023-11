Titre alternatif : Prêt à taux zéro : qu’est-ce qui change en 2024 ?

Ne pas payer d’intérêt sur une partie de son emprunt immobilier, le concept est particulièrement intéressant dans un contexte de hausse rapide et importante des taux. C’est pourquoi le gouvernement a décidé en octobre de prolonger au moins jusqu’en 2027 le Prêt à taux zéro (PTZ), alors que celui-ci devait disparaître fin 2023. Son principe reste le même : financer une partie de l’emprunt des plus modestes grâce à un prêt sans intérêts, pour certains types de logements. Pour tenir compte de l’évolution du marché ces dernières années, mais aussi des finances publiques et des questions environnementales, des règles ont été assouplies et d’autres resserrées.