Crédit immobilier : les taux d'intérêt continuent de grimper en octobre

La baisse des taux d'intérêt, ce n'est pas pour maintenant. En octobre 2023, les ménages pouvaient espérer obtenir un taux à 4,12% en moyenne (hors assurance et coût de sûretés), contre 3,98% en septembre et 2,09% un an plus tôt, selon les chiffres communiqués par l'Observatoire du Crédit Logement CSA. "La remontée du taux moyen des crédits se poursuit avec une hausse deux fois plus forte que l'année dernière à la même époque (+177 points de base - pdb -, contre +84 pdb)", apprend-on.

Concrètement, sur les prêts immobiliers à 25 ans accordés au mois d'octobre 2023, les taux dépassaient 4,25% pour les trois quarts des emprunteurs et la moitié d'entre eux pour les prêts à 20 ans. "Dans ces conditions, la profitabilité des nouveaux crédits se relève depuis juin dernier", explique le service de conseil en crédit dans son point mensuel. "Certes, la répercussion positive sur la production nouvelle de crédits est lente à constater, néanmoins la production n'a que modérément reculé au cours des 3 derniers mois, alors qu’on voit habituellement en automne une dégradation saisonnière plus rapide."