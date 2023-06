Prêt immobilier : comment l’obtenir à coup sûr ?

En théorie, il n’y a pas d’âge limite pour faire une demande de prêt immobilier. Après 65 ans, il est ainsi tout à fait possible d’emprunter à condition de réduire la durée d’emprunt (et donc d’avoir un bon apport) et de faire état d’un bon bilan de santé.

En effet, les banques sont attentives à la santé de l’emprunteur. Un questionnaire de santé est demandé afin d’établir les garanties et le tarif de l’assurance. Surpoids, diabète, cholestérol… Toutes ces pathologies peuvent pousser la banque à exiger la souscription d’une assurance plus coûteuse avec des garanties décès, handicap et chômage. La demande de prêt peut même être refusée si la banque estime que le risque est trop grand en cas de problème grave ou de maladie chronique.