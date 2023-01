Crédit immobilier : le taux d'usure sera bien relevé tous les mois à partir de février

La parade face au gel du marché de l'immobilier ? La Banque de France a proposé ce vendredi 20 janvier "un ajustement technique" du calcul du taux d'usure, le taux d'emprunt plafond dans l'immobilier, confirmant la piste envisagée la semaine dernière par l'institution, Bercy et les acteurs du secteur. L'objectif : faciliter l'accès au crédit pour les particuliers, en calculant temporairement ce taux tous les mois au lieu d'une fois par trimestre.

Le taux d'usure plafonne l'ensemble des frais d'un prêt immobilier : taux de crédit pratiqué par la banque, éventuelle commission des courtiers et assurance emprunteur. Son mode de calcul constitue aujourd'hui, dans un contexte de remontée des taux et d'inflation, un obstacle pour nombre d'acquéreurs. Depuis plusieurs mois, les taux d'intérêt remontent dans le sillage des taux directeurs de la Banque centrale européenne et plus vite que le taux d'usure. Au 1er janvier, le taux d'usure a ainsi été fixé à 3,57% pour un emprunt de 20 ans et plus, alors que les taux moyens s'approchent de 2,5% en janvier.