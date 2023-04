Prêt immobilier : la banque ne peut pas imposer de pénalité en cas de retard de remboursement des intérêts

Si vous contractez un prêt immobilier, vous paierez forcément des intérêts. Il s’agit de la somme à verser en plus du montant emprunté. En d’autres termes, c’est le mode de rémunération propre à l’organisme qui consent à vous avancer de l’argent et qui cherche à indemniser le risque qu’il prend. Voilà pourquoi les taux d’intérêt immobiliers appliqués peuvent différer en fonction du profil emprunteur et de la somme demandée : plus vous souhaitez emprunter d’argent, plus la durée de remboursement s’allonge, moins votre profil est sûr et plus la banque va vouloir compenser son risque avec un intérêt d’emprunt immobilier élevé.

Notez que vous versez la plus grande partie de l’intérêt d’emprunt immobilier au cours de la première moitié de la durée du crédit. À l’occasion de l’affaire suivante, la Cour de cassation interdit aux banques d’adresser des pénalités en cas de retard de paiement des intérêts.

Un emprunteur pensait pouvoir acquérir des appartements neufs en vue de les louer. Il ne parvient cependant pas à honorer ses échéances de prêt. Il se retrouve à devoir rembourser des intérêts supplémentaires.