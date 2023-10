Prêt immobilier : vous pouvez emprunter autant que vous voulez... si vous gardez assez de reste à vivre

Vous avez un projet, mais pas les fonds disponibles immédiatement ? Les établissements bancaires peuvent vous prêter de l’argent. Attention, votre taux d'endettement ne doit pas dépasser un certain seuil (35 % de vos revenus, assurance comprise). Ce taux permet de vérifier que vous pouvez faire face aux échéances de votre crédit immobilier. Dans certains cas, il peut excéder ce seuil établi par la Banque de France, si vous achetez un logement pour la première fois. Il peut également être largement supérieur si vous gagnez beaucoup d’argent, considère la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un couple sollicite auprès de plusieurs organismes financiers un prêt pour l’achat d’un logement. Ils réalisent des calculs : selon les périodes de remboursement, leur reste à vivre, avant le paiement de ses charges, s’élève à 3 500 à 3 780 euros. Leur taux d’endettement, de 65 %, dépasse néanmoins largement ce seuil.

Le 29 septembre 2021, le Haut Conseil de stabilité financière décide de limiter le taux d’endettement "en vue de prévenir un endettement excessif des agents économiques". Il retient le seuil de 35 %. Auparavant, les établissements de crédit retenaient pour les particuliers un taux maximal d'endettement de 33 à 35 %. Or, il s'agissait d'un taux d'usage et non d'un taux légal.

La banque du couple refuse leur dossier. Les deux acquéreurs décident de lui réclamer des indemnités pour ne pas avoir rempli son devoir de mise en garde. Grâce au crédit critiqué, ils ont réorganisé leurs dettes et réduit leur taux d’endettement.