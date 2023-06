Prêts immobiliers : que va changer la hausse à 5% du taux d'usure au 1er juillet ?

Cette hausse n'est "pas véritablement une surprise", a commenté auprès de l'AFP Olivier Lendrevie, président de Capfi. Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, a insisté sur son "ampleur importante", avec une hausse de 0,4 point contre environ 0,2 les premiers mois de l'année. Par conséquent, les banques devraient adapter leur barème à ce nouveau taux, et donc renchérir le prix du crédit. "Cela devrait permettre le retour de certains établissements" qui depuis un an ne prêtent plus, sauf aux plus aisés, a-t-elle jugé. Ils vont ainsi retrouver une marge de manœuvre pour prêter aux ménages, qui a contrario devront emprunter plus cher. "Mieux vaut un crédit plus cher que pas de crédit du tout !", a assuré sur Twitter Maël Bernier.