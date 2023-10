Prime de déménagement : de quelles aides peut-on bénéficier ?

On compte près de sept millions de déménagements en France chaque année. En moyenne, un Français déménage entre quatre et cinq fois dans sa vie. Durant les études ou une première installation, cela peut assez aisément se faire à moindre coût. Mais il faudra ensuite souvent compter sur la location d’un imposant véhicule sur plusieurs jours ainsi que faire appel à des professionnels. La facture peut rapidement se chiffrer en millier d’euros, et son montant variera selon le volume à transporter et la distance. Heureusement, il existe des aides pour alléger ce coût.