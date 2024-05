Que faut-il savoir avant de se lancer dans le projet d’une maison en autoconstruction ?

Il est possible que votre assurance responsabilité civile vous couvre pour l’accompagnement de votre projet de maison en autoconstruction. L’assurance dommage-ouvrage est difficile à obtenir dans le cadre d’une maison en autoconstruction, et surtout très chère. Si l’autoconstruction permet de faire des économies et de gagner en autonomie, il est important de songer aux risques encourus.

Vous avez décidé de vous lancer dans un projet fou et excitant : la construction de votre maison par vos propres moyens. La plupart du temps, ce choix est motivé par l’envie de gagner en liberté et en autonomie, mais aussi de réaliser des économies sur le budget total de la construction. Qu’il s’agisse de simples tâches ou de la globalité du bâtiment, l’autoconstruction comporte des risques ainsi que des freins, comme le fait de convaincre les assurances de vous faire confiance.

La garantie décennale et l'assurance dommage-ouvrage

Peu importe leur corps de métier, les artisans français ont l’obligation de souscrire une assurance décennale lorsqu’ils se lancent dans un chantier. Très pratique pour le professionnel comme l’acheteur, elle permet d’assurer le bien des possibles dommages qui pourraient survenir dans les dix années suivant la réception du bien. Cette garantie constitue le Saint Graal pour ceux qui se lancent dans l’autoconstruction. Et pour cause : rares sont les assurances qui acceptent de vous suivre dans ce projet, pour la simple et bonne raison que les organismes ne connaissent pas vos compétences en bricolage et en construction. Le seul moyen d’obtenir une garantie décennale est de faire appel à des experts qui avaliseront votre travail. Sachez tout de même qu’elle aura un certain coût : entre 3 000 et 7 000 € par an selon l’assurance et le projet d’autoconstruction.

En ce qui concerne l’assurance dommage-ouvrage, permettant de vous couvrir en cas de défaut de construction, elle reste, elle aussi, très difficile à obtenir. Les assureurs sont frileux ou vous font payer le prix le plus élevé en cas de souscription d’un contrat. Si elle n’est pas obligatoire, cette garantie est très régulièrement demandée par les banques lors de l’octroi d’un prêt.

Quid de l’assurance responsabilité civile ?

Si l’on ne parvient donc pas à obtenir ni la garantie décennale ni l’assurance dommage-ouvrage, que reste-t-il pour assurer sa maison en autoconstruction ? L’assurance responsabilité civile peut vous couvrir vous, ainsi que les personnes travaillant sur le projet, qu’elles soient bénévoles ou rémunérées. Il est possible que votre contrat comporte déjà l’autoconstruction, mais si ce n’est pas le cas, il faudra l’ajuster. Et pour cause : en cas de blessure d’un individu sur votre chantier, vous risquez un procès. Si la personne concernée vous aide gratuitement, alors votre responsabilité civile sera engagée et elle sera couverte, mais si vous la payez, vous serez immédiatement jugé responsable et les frais engendrés ne seront pas pris en charge par votre assurance.

Les risques encourus par la construction d’une maison soi-même

Il est essentiel de se lancer dans la construction d’une maison soi-même avec les bonnes informations. À savoir qu’en l’absence d’une garantie décennale, vous serez obligé de le notifier au potentiel acheteur de votre bien si vous le vendez avant le délai de dix ans. Sans cette assurance ni celle du dommage-ouvrage, les problèmes liés aux malfaçons seront à votre charge. Les risques sont encore plus accrus si vous n’êtes pas un professionnel du bâtiment. Veillez à peser le pour et le contre d’un tel projet puisqu’en cas de lourdes réparations, les économies réalisées durant l’autoconstruction peuvent être perdues.