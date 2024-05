Quelle est la meilleure période de l'année pour déménager à moindre frais ?

Les demandes pour des déménagements fluctuent selon les saisons. En déménageant à une période de faible affluence, vous pouvez bénéficier de prix avantageux. Certains jours de la semaine sont plus prisés que d’autres pour effectuer son changement de maison.

Hausse de la demande, conditions météo… La vie des déménageurs n’est pas un long fleuve tranquille. C’est pourquoi certaines périodes de l’année sont à privilégier si vous souhaitez déménager sereinement. On vous dit tout sur le calendrier qu’il faut avoir en tête, avant de programmer votre changement de logement.

A quel moment déménager ?

L’activité des déménageurs n’est pas la même toute l’année. Comme les locations de vacances, ils connaissent une haute et une basse saison. La période privilégiée par les particuliers pour leur changement d’habitation s’étale de juin à septembre. Les mois d’été étant les plus prisés des familles, qui préfèrent déménager une fois l’année scolaire terminée. La demande auprès des compagnies de déménagement augmente alors nettement, et les prix avec. Certains prestataires peuvent aller jusqu’à doubler leurs tarifs. Les plannings sont par ailleurs pris d’assaut et il faut se positionner parfois trois ou quatre mois à l’avance pour obtenir la date et le prestataire de son choix.

De mars à mai, les déménageurs vivent leur moyenne saison. Ces mois peuvent être le bon moment pour déménager, en profitant de conditions météorologiques relativement clémentes. Les entreprises de déménagement sont par ailleurs moins sollicitées qu’en été et les prix ne sont pas impactés par une trop forte demande.

Mais, si vous souhaitez déménager à moindre coût, la période qui s’étend de fin septembre à mars est sans conteste la meilleure. C’est la basse saison pour les entreprises et les prix sont donc plus attractifs durant ces mois. Les plannings sont également moins remplis et il est plus facile d’obtenir de la main d'œuvre pour la date de votre choix. À noter toutefois que la météo peut s’avérer plus capricieuse, notamment durant les mois d’hiver. Il peut donc être judicieux de souscrire une assurance, pour être protégé si vos biens se trouvaient endommagés par les intempéries. Le Ministère de l’Economie précise en effet qu’en "cas de force majeure", la responsabilité du déménageur peut être écartée.

Déménager en semaine

Au-delà de la seule saison, d’autres facteurs sont à prendre en compte avant d’envisager un déménagement. Il est ainsi recommandé d’éviter les week-ends et de choisir plutôt une date en semaine, où la demande est plus faible. Les lundis, mardis et mercredis sont ainsi nettement moins prisés. De même, les semaines de vacances scolaires sont généralement plus chargées pour les entreprises, puisque certaines familles privilégient ces moments où les enfants n’ont pas école, pour changer de logement.

À noter que certaines entreprises offrent à leurs salariés un voire plusieurs jours de congés en cas de déménagement. Une opportunité intéressante, pour organiser plus facilement votre changement de maison à une période où la demande est moindre. Après tout, pourquoi ne pourriez-vous pas déménager un lundi de janvier ?