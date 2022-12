Remontée du taux d'usure : il sera plus facile d'obtenir un crédit immobilier à compter de janvier

Les courtiers et les banques craignent toutefois que cette embellie soit provisoire : comme les taux d'intérêt continuent de progresser, ils pourraient rattraper rapidement le nouveau seuil du taux d'usure. Les banques estiment que l'usure ne sera plus "mordante" au cours du premier semestre 2023, selon Les Échos. Les taux immobiliers pourraient atteindre les 3% voire plus dès l'année prochaine, comme l'indiquait à TF1info Maël Bernier, porte-parole du comparateur en ligne Meilleurtaux.com, en novembre dernier. Ils devraient toutefois se stabiliser au printemps 2023 selon elle, permettant à la situation de s'améliorer.