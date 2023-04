Rendement locatif : investissez 1 euro chez Luigi et repartez avec des pizzas à -10%

Comment choisissez-vous les boutiques ?

On a un processus très rigoureux de sélection. On a décidé de commencer local et on s’intéresse principalement à des magasins ou des commerces qui sont situés en centre-ville. L’idée, c’est la protection de l’épargnant autour de notre démarche et notre volonté, c’est de servir un rendement stable et le plus sûr possible à nos investisseurs. On sélectionne les commerces dans les rues avec un dynamisme dans le quartier et on fait attention au fait que le locataire ait payé très régulièrement son loyer sur les 24 derniers mois.