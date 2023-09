Rentrée : les astuces pour trouver un logement étudiant rapidement

Si la date fatidique approche dangereusement et que vous n’avez toujours pas de solution, pensez aux solutions temporaires, pour un mois ou deux. Elles vous offriront un peu de répit tout en vous permettant de faire vos recherches sur place, et donc plus efficacement. La location meublée est une option puisque le préavis n’a besoin d’être donné qu’un mois avant le départ. Le bail intergénérationnel est sans doute la solution la plus économique et flexible. Elle consiste pour un étudiant à ne payer qu’une participation très inférieure au prix du marché pour être logé chez un senior. En échange, il est amené à lui tenir compagnie ou à lui rendre de menus services. La durée du bail est libre. Il est aussi possible de trouver une colocation de dernière minute, mais l’ajout d’un nouveau locataire doit être dûment signifiée au propriétaire et un avenant, voire un nouveau contrat, signé.