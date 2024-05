REPORTAGE - Galère, abus et arnaques : les désastreuses conséquences de la pénurie de logements à louer

Jamais il n'a été aussi difficile de trouver un appartement à louer en France. Le magazine "Sept à huit Life" a enquêté sur cette pénurie et ses conséquences, parfois désastreuses. Un document exceptionnel dans les coulisses du marché de la location, pour mieux comprendre les pièges à éviter

"Je recherche un appartement, un 2 pièces en location, à l'année sur Antibes ou bien à Villeneuve-Loubet (...) Je suis un locataire extraordinaire qui paye bien son loyer comme un homme ordinaire, je suis un locataire extraordinaire qui galère à se loger comme un homme ordinaire"... Telle une bouteille à la mer, Patrice Fiducia a lancé en musique un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. En tout, depuis un an, il a enregistré 80 clips et vidéos où il chante son désespoir de trouver un logement.

Car cet auxiliaire de vie scolaire en CDI n'aura plus d'appartement dans quelques semaines, son bail n'étant pas renouvelé. Il cherche donc un autre appartement à Antibes pour lui et son fils de 24 ans, livreur à mi-temps. À eux deux, ils gagnent 2 000 euros. Mais après avoir fait une centaine de visites, ils ont essuyé autant de refus. Pour 36 m², le père de famille payait 730 euros par mois. Impossible de trouver l'équivalent, car sur la Côte d'Azur, les loyers ont augmenté de 20% en cinq ans.

On a beaucoup de personnes qui ont compris que les ingénieurs, c'étaient des bons profils. Donc, on a beaucoup de faux ingénieurs. La responsable d'une agence immobilière à Antibes

Il faut dire que les biens à louer se font rares à Antibes : - 61 % en trois ans. Patrice, qui a toujours vécu dans la vieille ville, pointe la cause. "J'entends les roulettes des valises tôt le matin, j'entends les roulettes un peu tard le soir, c'est la rue Airbnb, ici", lâche-t-il dans le reportage de "Sept à Huit Life" à retrouver en tête de cet article. Dans cette ville de la Côte d'Azur, les appartements loués à des touristes rapportent en effet trois fois plus qu'un bien loué à l'année et représentent désormais 6% du parc immobilier. Conséquence, les Antibois comme Patrice n'arrivent plus à se loger.

La pénurie est historique. Selon le leader des annonces immobilières, le nombre de biens à louer en France a quasiment été divisé par deux en trois ans. Les causes sont multiples : les locations saisonnières remplacent les locations longue durée, tandis que les taux d'intérêt élevés empêchent des locataires de devenir propriétaires, et donc de libérer des appartements. Et la pénurie est telle que les biens se louent en quelques heures. Pour accéder à une visite, chaque candidat doit envoyer ses trois derniers bulletins de salaire, un contrat de travail et l'avis d'imposition.

Mais les agences doivent rester vigilantes, car depuis deux ans, le nombre de faux documents a explosé de 30%. "On a beaucoup de personnes qui ont compris que les ingénieurs, c'étaient des bons profils. Donc, on a beaucoup de faux ingénieurs", assure la responsable d'une agence d'Antibes. Toutefois, elle assure avoir des outils de vérification. "Au niveau des impôts, on a des outils qui nous permettent de vérifier. Après, au niveau des bulletins de salaire, on sait où regarder pour avoir des chiffres qui sont cohérents. Et après, on appelle aussi les employeurs", précise-t-elle.

Les campings longue durée en plein essor

En Vendée, où le prix des loyers a augmenté de 28% en cinq ans, une solution de fortune prend de plus en plus d'ampleur : les campings. Une vingtaine restent ouverts tout l'hiver. En novembre dernier, Christelle, femme de ménage, et Tonio ouvrier, ont dû choisir cette solution de fortune après avoir été contraints de quitter leur maison, devenue insalubre, qu'ils louaient depuis trois ans. Avec 2 400 euros par mois, et même si Tonio est en CDI, le couple ne trouvait pas de logement. Un ami leur parle alors de ces campings ouverts toute l'année. Tonio et Christelle troquent 110 mètres carrés contre un mobil-home trois fois plus petit, loué 545 euros.

Hélène et son mari, les propriétaires du camping, réservent un tiers de leurs mobil-homes à ces résidents longue durée. Une clientèle en plein essor. Cet automne, ils ont été assaillis de demandes. "On a eu des périodes où on a refusé des gens, parfois deux à trois personnes par semaine", explique Hélène. Résultat, les patrons ont décidé de miser sur cette nouvelle clientèle. D'habitude, à l'arrivée des beaux jours, les locataires longue durée sont censés quitter les mobil-homes pour laisser la place aux touristes qui paient le prix fort, mais cet été, ils pourront aménager dans un nouveau quartier du camping de 75 mobil-homes. Aucun critère de revenus, ni caution ne seront exigés, les candidats auront juste à fournir un contrat de travail. Les baux seront de dix mois maximum.

Attention aux marchands de listes

À Paris, encore plus qu'ailleurs, la tension locative atteint des sommets. Le nombre de biens à louer y a chuté de 74% en trois ans. Alors pour que leur dossier sorte du lot, de plus en plus personnes font appel à une profession en pleine expansion : les chasseurs de locations. Amandine en fait partie. Elle s'engage à chercher un appartement et même à se déplacer à la place des clients pour les visites. Coût du service dans cette agence parisienne : 1300 euros. L'autre atout, son réseau. Dans le contrat, elle s'engage à tout mettre en œuvre pendant six mois pour trouver un appartement, mais sans obligation de résultat. Pour autant, si au bout de deux mois, les futurs locataires ne sont pas satisfaits, ils peuvent cesser leur collaboration et être remboursés à hauteur de 60% des 1300 euros.

Dans l'éventail des vendeurs de solutions, il y a malheureusement aussi ceux qui suscitent plaintes et critiques. En août dernier, Camille, qui vit à Pau, cherche un appartement en colocation avec une amie à Bordeaux où elles viennent de trouver un emploi. Pour y arriver plus rapidement, les deux jeunes femmes se tournent vers un marchand de listes. Cette activité légale consiste à vendre des contacts de propriétaires qui ont un bien à louer. Camille paye 210 euros pour recevoir une liste de 11 logements, mais elle s'aperçoit que certains ne correspondent pas aux critères indiqués. Pire, des logements ont déjà trouvé preneur depuis plusieurs jours.

À côté de ces pratiques commerciales douteuses, des arnaques de plus en plus élaborées se multiplient. Certains candidats à la location se sont fait escroquer de plusieurs milliers d'euros pour des biens qui n'étaient même pas à louer. C'est le cas de Leïla, community manager, et son compagnon. Le couple déniche l'annonce parfaite sur le site LeBonCoin : 40 m² pour 1 550 euros dans le neuvième arrondissement de Paris. Sur l'annonce figure le contact de celle qui se présente comme la propriétaire, Anna B.

Dès le lendemain de leur visite, elle leur assure qu'ils sont les heureux élus. Dans la foulée, elle leur envoie le bail qu'elle a signé et la copie de sa carte d'identité, puis leur demande le versement de la caution et du premier mois de loyer. Au total, 4 350 euros. Mais au moment de la remise des clés, il n'y a personne. Anna B. avait en fait loué ce bien sur Airbnb pour y organiser des visites et tenter d'extorquer de l'argent à des dizaines de candidats. Elle a été arrêtée à Grenoble et sera jugée en septembre prochain. En tout, elle aurait réussi à extorquer plus de 100.000 euros à une vingtaine de victimes.