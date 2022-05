Immobilier : la faute d'un copropriétaire peut engager tous les autres

Si un membre d’une copropriété réalise des travaux qui nuisent au voisinage, l’ensemble de ses membres en sera responsable, explique la plus haute juridiction française. "L’absence de réaction était une faute du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et elle a contribué à la réalisation du trouble anormal de voisinage. Il revient donc à tous les copropriétaires, collectivement, d’assumer l’indemnisation de ce voisin", ajoute la Cour.