Travaux : le peintre ne peut pas être condamné pour manque d’aération

Les juges observent que l'obligation de loger ailleurs durant un certain temps, liée aux émissions toxiques de la peinture employée, reste anormale et doit être indemnisée par le peintre. La Cour de cassation ajoute que la famille aurait dû prévoir d’aérer correctement le logement. "Le maintien des fenêtres fermées durant cette absence et l'absence de toute installation permettant une arrivée d'air extérieur ne peuvent pas lui être imputés". La Cour de cassation limite les indemnités octroyées à cette famille. "Les propriétaires ne pouvaient pas ignorer la nécessité d’aérer. Dès lors, faire supporter des travaux de dépollution à l'entreprise de peinture pourrait être excessif, car les propriétaires étaient en partie responsable de leur préjudice", concluent les juges.