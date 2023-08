Maisons fissurées : les conseils avant d’acheter pour éviter les mauvaises surprises

Autre point à retenir, l’aspect pratique et réglementaire. S’il n’existe pas d’arrêté pour la commune de la maison achetée, vous ne pourrez bénéficier d’aucune indemnisation. Dans le cas où la commune bénéficie d’un arrêté de catastrophe naturelle, la situation ne présente aucune ambiguïté. "Lorsque le gouvernement prend une ordonnance de catastrophe naturelle, l’assurance habitation prend intégralement en charge les expertises liées aux détériorations et les remises en état. Le vendeur a l’obligation légale de prévenir l’acquéreur que la maison a fait l’objet d’un sinistre. Si ce n’est pas le cas, l’acquéreur peut demander l’annulation de la vente sans pénalité", décrypte Charles Flobert. Mais attention, ce précieux sésame n’ouvre pas forcément toutes les portes de l’indemnisation : les sinistrés livrent ensuite de dures batailles avec leur compagnie d’assurances. Elles cherchent souvent à établir que les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont bien la "cause déterminante" des dégâts. 53 % des 196 000 déclarations de sinistres sécheresses effectuées entre 2015 et 2018 ont été classées sans suite, selon France Assureurs, la fédération des entreprises du secteur de l’assurance. Raison invoquée : "l’absence de lien de causalité entre les dommages et la sécheresse".

Si vous doutez encore, tournez-vous vers le Cerema. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, organisme public dispose d’antennes régionales qui emploient des spécialistes du retrait-gonflement des argiles. Ils mesurent l’assèchement des sols et humidifient les argiles si nécessaire, pour stabiliser les fissures et prévenir l’apparition de nouvelles.

Heureusement, ces problématiques touchent moins les constructions récentes. "Des études de sol sont désormais obligatoires pour les nouvelles constructions. Même les maisons doivent disposer de fondations profondes", conclue le notaire.