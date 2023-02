Maisons fissurées : vers une meilleure indemnisation des Français touchés par la sécheresse

Le phénomène inquiète alors que les périodes de sécheresse devraient se multiplier dans les années à venir en France. Le nombre de maisons fissurées en raison des importants épisodes de chaleur est en hausse. Des dégâts qui ont notamment fait flamber la facture des assureurs suite à l'épisode exceptionnel de 2022 : près de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés pour indemniser les particuliers, selon la fédération professionnelle France Assureurs. Un record depuis la création du régime "Catastrophes naturelles" en 1982.

La situation s'explique par la multiplication canicules : avec l'augmentation de températures, l'argile présente dans les murs de certaines maisons s'assèche, se tasse et se rétracte puis, avec le retour des pluies, se gorge d'eau et gonfle. Après plusieurs épisodes de ce genre, les maisons commencent à se fissurer, la situation s'aggravant de sécheresse en sécheresse. Au total, 10,4 millions d'habitations seraient situées dans une zone à risque moyen ou fort de fissures, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).