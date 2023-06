Six Français sur dix ont souffert de la chaleur dans leur logement en 2022

Les Français ont de plus en plus de mal à passer l'été. Trois jours après la sortie d'une étude de Santé publique France, estimant que la chaleur est responsable de "1000 à 7000" décès chaque année dans le pays, la Fondation Abbé Pierre s'inquiète ce lundi des difficultés pour rafraîchir son logement. D'après son rapport, "59% des Français déclarent avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures" en 2022. Un chiffre en hausse de huit points par rapport à 2020.

"De plus en plus de personnes sont exposées à la précarité énergétique en été (le fait de vivre dans un logement trop chaud sans pouvoir y remédier, ndlr), un phénomène accentué par le changement climatique et les vagues de chaleur extrêmes de plus en plus fréquentes, avec des effets parfois dramatiques sur la santé", s'alarme la Fondation. "9 sur 10 l'expliquent par la canicule. Toutefois, 19% des personnes concernées mentionnent également une mauvaise isolation de leur logement et 9% une mauvaise ventilation."