En France, 57,7 % des ménages, plutôt âgés, sont propriétaires de leur résidence principale. Les seniors peuvent avoir des réticences à l’idée de vendre un bien dans lequel ils ont longtemps vécu. Ce choix présente cependant certains avantages pour leur qualité de vie et l’organisation de la succession.

Pour bien des ménages, l’un des objectifs d’une vie est de devenir propriétaire de sa maison ou de son appartement. L’intérêt est certes économique, puisque cela permet de se constituer un patrimoine au lieu de payer un loyer, mais il est également aussi personnel. Les biens immobiliers, surtout lorsqu’ils sont conservés longtemps, gagnent une dimension affective. Il peut alors être difficile de s’en séparer, une fois arrivé à un certain âge. Même si les chiffres du gouvernement démontrent que les propriétaires occupants ont en moyenne 60 ans, la vente est une opération à laquelle doivent songer les seniors.

Des biens qui ne sont plus adaptés au mode de vie des seniors

La première raison qui peut pousser un senior à vendre sa résidence est tout simplement économique. Une résidence, principale ou secondaire, surtout un bien ancien, implique des dépenses (travaux, frais de copropriété, taxe foncière…). Or, à la retraite, les revenus diminuent souvent drastiquement. Vendre peut donc permettre de profiter davantage de sa retraite grâce à une rentrée d’argent et à un budget logement plus raisonné.

En parallèle, le logement peut ne plus être adapté à ses propriétaires. Généralement, les ménages achètent une maison de famille lorsque les enfants sont encore assez jeunes. Une fois devenus indépendants, une grande demeure peut être une charge au quotidien. Sa situation géographique peut perdre son intérêt, par exemple proche des écoles, de son ancien travail, ou à la campagne pour offrir de l’espace aux enfants. Enfin, ces résidences ne seront pas forcément adaptées à une perte d’autonomie inévitable avec le temps (escaliers, salles de bain, dimensions, éloignement des commerces et services…). Des travaux sont toujours envisageables, mais auront un coût. Par ailleurs, une maison équipée pour le troisième âge risque de rebuter certains acheteurs potentiels une fois la succession ouverte.

Vendre son bien avant la succession : quels avantages pour les héritiers ?

En effet, ne pas vendre son bien avant son décès revient à laisser cette charge à ses héritiers. Aussi chargée de souvenirs que peut l’être une maison, elle ne sera pas forcément facile à vendre. De plus, les enfants, et éventuellement le conjoint survivant, risquent de se retrouver en indivision, ce qui peut occasionner des tensions en cas de désaccord.

Vendre son bien avant son décès peut aussi être intéressant pour les héritiers. Que l’on opte pour la location, l’achat de quelque chose de plus modeste ou même le départ en maison de retraite, la vente représente souvent une somme confortable. Ce peut être l’occasion de réaliser une donation. Cette pratique présente deux grands avantages. D’une part, pour les héritiers, il peut être plus intéressant de recevoir de l’argent plus tôt, lorsqu’ils ont encore des projets à financer, que lors de la succession. Certains auront alors eux-mêmes atteint l’âge de la retraite. Surtout, les sommes données ne sont pas imposées jusqu’à un certain plafond, qui varie selon le lien de parenté (100 000 euros entre parents et enfants). C’est une façon de limiter les fameux droits de succession. Mais pour cela, le donateur doit avoir moins de 80 ans.