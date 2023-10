Taux d’usure : qu’est-ce qui a changé pour le crédit immobilier ?

En à peine trois ans, les taux ont été parfois multipliés par quatre. Il devient donc de plus en plus cher d’obtenir un emprunt pour réaliser un projet. Une partie de la population, en particulier la plus modeste, peut donc se retrouver exclue du marché de l’immobilier. Certains pourraient être tentés d’augmenter leurs mensualités pour obtenir un crédit, mais ils risquent alors d’être contraints par le taux d’usure. Une règle qui est l’enjeu, depuis le début de la crise, d’un vif débat entre les organismes de crédit et le gouvernement.