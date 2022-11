Elle va augmenter de 50%, la taxe foncière à Paris est-elle "la plus basse de France" ?

Qu'en est-il des grandes villes, dont le taux moyen dépasserait les 40%, selon Anne Hidalgo ? Là encore, l'UNPI propose des données. Que l'on s'intéresse aux 40 plus grandes villes ou aux 200 plus grandes, le constat est identique : le taux moyen de taxe foncière fixé par les municipalités dépasse de peu les 40%. Donnant, ici encore, raison à Anne Hidalgo. Avec le taux de 20,5% qui sera en vigueur à partir de 2023, Paris restera d'ailleurs parmi les villes de France où la taxe foncière sera basée sur l'un des taux les plus bas.

Du côté de Lyon, Nice, ou Nancy, on constate que le taux fixé est légèrement supérieur à 29%, qu'il est de 31% à Metz, de 35% à Toulouse, 37% à Strasbourg... On s'approche à Marseille de 40%, tandis que Reims, Rennes et Bordeaux sont entre 44 et 46%. Le taux à Lille approche les 50%, un seuil dépassé dans des villes comme Dijon, Grenoble, Montpellier ou le Havre.